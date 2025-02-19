Yangında Hayatını Kaybeden Hayvansever Toprağa Verildi

Yaşam

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde dün akşam gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden hayvansever Ülker Güleryüz (81), toprağa verildi. Defin işlemlerini üstlenen Doğa İnsan Hayvan Hakları Korumu ve Bilgilendirme Federasyonu (DİHFED) Başkanı Tülay Danacıoğlu, "Bunun asla doğal ölüm olduğunu düşünmüyoruz ve kabul etmiyoruz. Sonuna kadar sürecin peşindeyiz" dedi.

Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan, mahalleli arasında 'Necla Teyze' olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda dün akşam elektrikli sobadan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimsesiz olduğu öğrenilen Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerin ardından Doğa İnsan Hayvan Hakları Korumu ve Bilgilendirme Federasyonu (DİHFED) Başkanı Tülay Danacıoğlu ile hayvanseverler tarafından teslim alındı. Güleryüz için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güleryüz'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Güleryüz'ün cenazesinde çok sayıda hayvansever, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve komşuları yer aldı.

'DOĞAL ÖLÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Güleryüz'ün defin işlemlerini üstlenen DİHFED Başkanı Tülay Danacıoğlu, "Teyzemiz dün köpekleri alındığı için çok üzgündü. Çığlıklarını da herkes duydu. Cenazesini bu sabah teslim aldık. Kimsesi olmadığı için, kimsesizler mezarlığına defnedilecekti, biz buraya getirdik, işlemlerini yaptık. Hayata tutunabilmek için o canlarla yaşadı. Bunun asla doğal ölüm olduğunu düşünmüyoruz ve kabul etmiyoruz. Sonuna kadar sürecin peşindeyiz" dedi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.