Yaralı Kaplumbağalar Denize Bırakıldı
Yaşam

Yaralı Kaplumbağalar Denize Bırakıldı

10.08.2025 13:29
Muğla'da Tuba'nın da aralarında bulunduğu 7 deniz kaplumbağası yeniden denizle buluştu.

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası 2019'da denize bırakıldıktan sonra yuva yapmak için Dalyan'a dönen caretta caretta 'Tuba'nın da aralarında yer aldığı 7 deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Denize bırakılan caretta carettalardan yerli uydu cihazı takılan 'Cosmos'un uzun yıllar boyunca izlenerek bilim dünyasına veriler sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. 2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı.

DEKAMER'de tedavileri tamamlanan Tuba'nın da aralarında bulunduğu 7 deniz kaplumbağası için İztuzu Plajı'nda etkinlik düzenlendi. Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DEKAMER ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan 'Tuba', 'Yağmur Ege', 'Atlas', 'Cosmos', 'Nilgün', 'Balım', ve 'Elsa' isimli deniz kaplumbağaları denize bırakıldı. Öte yandan, 'Cosmos' isimli caretta carettaya yerli uydu takip cihazı takıldı. Bu sayede kaplumbağanın uzun süre boyunca takip edilerek bilimsel araştırmalara önemli veriler sunması hedeflendiği bildirildi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağalarının göç yollarının izlenmesi onların korunması bakımından çok önemli. 3 kaplumbağamıza uydu cihazı takarak gönderdik. Bunlardan birisi 4 yıl boyunca izlenen, meşhur olan Tuba'ydı. Diğeri arka bacağı olmayan ve nasıl göç edeceğini merak ettiğimiz Atlas, birisi de yerli-milli cihaz taktığımız ve 'Cosmos' ismini verdiğimiz kaplumbağamız. Bunlarla birlikte denizlerimizin nasıl korunacağı, mavi vatanın hangi köşelerinin önemli olduğu bilgiler bize çıkacak" dedi.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Süleyman İLTER/ MUĞLA, -

Kaynak: DHA

