Yaralı Köpek Çöp Konteynerinde Bulundu - Son Dakika
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Yaşam

Yaralı Köpek Çöp Konteynerinde Bulundu

Yaralı Köpek Çöp Konteynerinde Bulundu

Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan yaralı köpek, hayvanseverler tarafından bulunup Osmaniye'de tedaviye alındı. Köpek, ameliyatından bir gün sonra yürümeye başladı.

17.08.2024 12:29
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HATAY'da, karton kutu içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan yaralı köpek, hayvanseverler tarafından bulunup getirildiği Osmaniye'de tedaviye alındı. Sol kalçasında kırık tespit edilen 3 yaşlarındaki dişi köpek, ameliyatından bir gün sonra yürümeye başladı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, Hatay'ın Samandağ ilçesindene yapılan ihbar üzerine bölgeye gitti. Kısa süreli araştırmada çöp konteynerinin yanına bırakılan kutuda yaralı halde dişi köpek bulundu. Ölüme terk edilen köpeği bulunduğu yerden alan Linda Şeb, onu Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne ulaştırdı. Sol kalçasında kırık tespit edilen 3 yaşlarındaki köpek, hemen ameliyata alındı. Kalça bölümünde künt cisim travması yaşayan köpeğin, sindirim sisteminin durduğu fark edildi. Lavman işlemi de yapılan köpeğin, sindirim sistemi yeniden faaliyete geçti. İç parazit etkeninin de tespit edildiği köpeğe gerekli tedavi uygulandı.

Köpeğin tedavisini yürüten Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "HAYTAP olarak depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'dan elimizi çekmiyoruz. Bu köpek de bataklık gibi bir alanda ölüme terk edilmiş bir halde bulundu. X-ray muayene sonucunda sol kalçasında kırık tespit edilince ameliyat ettik. Kalça bölümünde künt cisim travması yaşayan köpeğin sindirim sisteminin durduğunu fark ederek lavman işlemi de yaptık. Yine çok sayıda iç parazit etkeninin de tespit edilip gerekli uygulamaları yaptık" dedi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAHİPLENDİRİLECEK

Köpeğin ameliyattan bir gün sonra yürümeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Laçinbala, "1 ay süren tedavi sürecinin HAYTAP Tedavi Merkezi'nde geçirecek kopeğimizi kısırlaştırma işlemini yaparak, sahiplendirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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