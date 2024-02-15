Yayına damga vuran "yatak" sorusu! Sunucu, Mustafa Hoca\'yı uyarmak zorunda kaldı

Yaşam

Samimi olacağım diye seviyeyi bu kadar düşürmeseniz keşke

Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir programda kendisine gelen soru karşısında şaşkına döndü. Bir erkek seyirci, Prof. Dr. Karataş'a eşiyle problem yaşadığını ifade ederek "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu yöneltti. Karataş, "yatak yorgan ayrı" sözünün sıkça tekrarlanması karşısında "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepki gösterdi. O anlarda ise sunucu "Hocam" diyerek Karataş'a müdahale etti.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen soru dikkat çekti. Yayına katılan bir erkek seyirci sorusuyla ünlü ilahiyatçıyı şaşkına çevirdi.

"SENELERDİR AYRI YATIYORUZ, NİKAHIMIZ DÜŞTÜ MÜ?"

Yayına bağlanan seyirci "Hocam ben 30 yıllık evliyim evde huzur yok. İki tane oğlum var, eve gidiyorum eşimin suratı asık oluyor. Kendi hatalarım da çok. Yatağı yorganı ayırdık affedersin. Bana, 'Ben seni sevmiyorum' dedi. Ben de; 'Sevmiyorsan bundan sonra sen benim bacım gibisin' dedim. Yatak yorgan ayrı, senelerdir ayrı yatıyoruz." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mustafa Karataş "Sen şimdi boşanmak mı istiyorsun?" deyince seyirci ise "Resmi nikahımız var şu anda fakat imam nikahımız var mı yok mu onu soracağım?" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş

HOCANIN ÇIKIŞI KARŞISINDA SUNUCU MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Prof. Dr. Karataş, "yatak yorgan ayrı" sözünün sıkça tekrarlanması karşısında "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepki gösterdi. O anlarda ise sunucu Nursel Tozkoparan "Hocam" diyerek Karataş'a müdahale etti.

HOCANIN SÖZLERİ STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Karataş, seyirciye verdiği yanıtta ayrı odada yatmanın nikahı düşürmeyeceğini söyleyerek, "Sen benim bacım gibisin" sözlerin haram olduğunu ifade etti. Karataş'ın konuşmasının sonunda sarf ettiği "Siz sabredin yorganları birleştirin" sözleri ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.