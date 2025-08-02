Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü

İstanbul Boğazı'nda romantik bir doğum günü sürprizi ilginç bir hatayla gündem oldu. Eşine unutulmaz bir an yaşatmak isteyen bir adam, köprüye özel bir mesaj yansıtılması için organizasyon firmasına başvurdu. Ancak gönderdiği metin, düzenlenmeden olduğu gibi projeksiyona yansıtılınca sürpriz hüsranla sonuçlandı.

"YAZALIM" İFADESİ DE EKRANA YANSIDI

Adamın firmaya gönderdiği mesajda yer alan talimat cümlesi de aynen projeksiyona yansıtıldı. Boğaz Köprüsü'ne yansıtılan mesajda "O zaman iyi ki doğdun Ayşem, seni çok seviyorum hayatımın anlamı yazalım" ifadeleri yer aldı.

"ADAMIN SÜRPRİZİNİ MAHVETMİŞLER"

Görenleri hem şaşırtan hem de güldüren bu hata sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Adamın sürprizini mahvetmişler" ve "Romantiklikten komikliğe hızlı geçiş" gibi esprili yorumlar yaptı.