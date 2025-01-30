İstanbul'da Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak Perşembe günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında ekipler, üzerinde çakar bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durdurdu.
Aracın sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu belirterek kartını görevlilere uzattı. Kartı inceleyen ekipler, üzerinde "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin yamuk yazıldığını fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.
Sahte polis Mustafa Yıldız "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, "Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama'" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi - Son Dakika
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