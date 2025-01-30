Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi - Son Dakika
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Yaşam

Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi

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Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi gösterdiği kartındaki yazım hatasından yakaladı. Hazırladığı sahte kimliğe "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazan sahte polis tutuklandı.

30.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:45
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İstanbul'da Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak Perşembe günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında ekipler, üzerinde çakar bulunan 34 DU 3333 plakalı aracı durdurdu.

KARTINDAKİ BİR HARF SAHTE POLİSİ ELE VERDİ

Aracın sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu belirterek kartını görevlilere uzattı. Kartı inceleyen ekipler, üzerinde "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin yamuk yazıldığını fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

Yazım hatası sahte polisi ele verdi

TUTUKLANDI

Sahte polis Mustafa Yıldız "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, "Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama'" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi
Kaynak: DHA

Güvenlik, Esenler, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kartındaki yazım hatası sahte polisi ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sk 06:
    akp Türkiyesi herkes dolandırıcı 95 128 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vay arkadaş neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım ki bu kadar sahtekarlık yapacak kadar kafan çalışıyordu da neden okumadın be kardeşim okusaymışsın değil polis profesör olurmuşsun he 97 1 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    CHP de cok 30 56 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Ben de başçavış Mustavayım :) 51 2 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    cahillik başa nasıl da bela (!) 37 0 Yanıtla
  • Rasim b:
    şimdi burad akp chp konusunun ne alaksı var saçma sapan yorumlar ona bakarsak siyasi yönden incelersek onlarca bankanın dolandırılması hortumlanmqsı olayımda şuanki hükümet mi vardı boş boş yorum yapıyosunuz hortumlamada bir nevi dolandırıcılık sonuçta 11 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Allahin barzosu 3 0 Yanıtla
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