Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş\'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş, yeni villasını adeta kendi enerjisiyle tasarlıyor. Bahçeye Z harfiyle bütünleşen güneş motifi, voleybol topu şeklinde ışıklı heykel ve ''GRL PWR'' yazılı neon tabela dikkat çekiyor.

16.05.2025 11:44
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, sadece sahadaki performansıyla değil, özel yaşamındaki estetik tercihlerle de adından söz ettiriyor. "Filenin Sultanları"nın parlayan yıldızı Güneş, İstanbul'daki yeni villasını adeta kendi ismini ve enerjisini yansıtan detaylarla tasarlatıyor. Mimari dokunuşlarla şekillenen villada en dikkat çeken detaylardan biri, bahçeye özel olarak yapılan yer döşemesi olacak. Bu döşeme, Güneş'in isminin baş harfi olan "Z"nin merkezde yer aldığı dev bir güneş figürü formunda tasarlanıyor. Estetik olduğu kadar kişisel bir anlam da taşıyan bu tasarım, evin karakterini belirliyor.

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

VOLEYBOL TOPUNDAN HEYKEL VE NEON GİRL POWER MESAJI

Bahçede yer alacak bir diğer dikkat çekici unsur ise, süs havuzunun hemen yanında yer alacak olan voleybol topu şeklindeki ışıklı heykel. Bu heykel, geceleri özel aydınlatmasıyla göz alırken, arkasındaki neon yazı ise "GRL PWR" (Girl Power – Kız Gücü) mesajıyla kadın gücüne vurgu yapıyor. Güneş'in hem spordaki gücünü hem de özgün tarzını yansıtan bu detay, sosyal medyada şimdiden ilgi görmeye başladı.

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

ZEHRA GÜNEŞ'İN KONFOR ALANI

Evin bahçesinde yer alacak yemek alanı da sıradan değil. Özel olarak inşa edilen verandanın içine yerleştirilen masa, keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak. Verandanın duvarında yer alacak güneş simgeli rölyef ise mekanın ismini taşıyan yıldız oyuncuya estetik bir gönderme niteliğinde.

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

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Son Dakika Yaşam Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bir rüya null:
    bunlar maabatlarini açtıkları icinmi bu kadar kazaniyorlar. o kadar sporcu var kazanmiyorlar 77 92 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    Yeter mk, ne zehra güneşmiş her birşeyini haber yaptınız. . 55 16 Yanıtla
  • 248612:
    zorla magazin pazarlıyor. 42 6 Yanıtla
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