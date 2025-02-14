Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

yıldıray yanık:

25 yıl marketlerde çalışmış bir emekli olarak yazıyorum, bu durum tamamen bir dalgınlık ve unutkanlıktan kaynaklanıyor, personel hatası, Nedenmi? Bir üründe fiyatlar değişecek ise bir gün öncesinden satın alma,muhasebe,idari bölüm, fiyat düzenlemesi yapar ve etiketleri basar, burada basılan etiketleri ya geceden o anki vardiya,yada sabahtan bir sonraki vardiya değiştirir, bu ise o bölüme bakan personel kim ise o değiştirir, mesela kasap,manav gelip o etiketi değiştirmez,haa yardımcı olabilir o ayrı, tabi bu personel işini takip etmezse etiketler varmı değişecek diye kontrol etmezse, yada etiketleri değiştirken gözden kaçırırsa, bu durum ortaya çıkıyor, bazende etiket basımı sırasında sistemsel hatadan basılmayan etiketler olabiliyor, burada patron yada sorumlular asla bilinçli bu hareketi yapmazlar,onlar bu hata karşısında zor duruma düşeceklerini çok iyi biliyor, Zamanında bende bu hataları çok yaptım, ama bu zamana kafar 2 maaş kadar toplamda fiyat farkı ödemiştirim, bir çok üründe fiyat farkları yüksek oluyor ve bu farkı o bölüme bakan personelden peşin kesiyorlar, kimse bu riske girmek istemez, bu durum o reyona bakan personelin sorumluluğundadır,