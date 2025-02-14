Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor - Son Dakika
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Yaşam

Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Erzurum'da zincir marketten bisküvi alan vatandaş, etiketteki fiyat ile kasadaki fiyatın farklı olmasına isyan etti.

14.02.2025 15:19
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Bir zincir marketten bisküvi almak isteyen vatandaş, etiketteki fiyat ile kasada çıkan fiyatın farklı olduğunu görünce tepki gösterdi. Fiyat farkına isyan eden müşteri, durumu market çalışanlarına bildirse de beklediği yanıtı alamadı.

Zincir Marketten Bisküvi Alan Vatandaş Fiyat Farkına Tepki Gösterdi

"İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

Fişin ve etiketin fotoğrafını çekerek Haberler.com WhatsApp ihbar hattına gönderen vatandaş, "Raf başka fiş başka. Ne tüketici hakem heyeti ne de market yetkilileri tüketiciyi dikkate almıyor. Yazık bu millete..." notunu düşmüş.

Haberler.com WhatsApp ihbar hattı: 0 543 329 88 27

Erzurum, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    ülke Bangladeş gibi yönetilince durum böyle olur biri hastanede ameliyat pazarlığı yapar biri market zincirinde bunu yapar kim kime dum duma ki kıre ki işte 63 1 Yanıtla
  • Ali Duru:
    Heee hep zincir marketler sorumlu zaten, enflasyon pahaliliktan filan. Market calisani etiket değiştirmememiş, kendi cebine giren yok, yoğunluk vesaire diyelim, ülkede herşey doğru bir zincir marketler ters. Ayrıca o bisküvi fiyatı yeni fiyatta bile dışarıdan yinede ucuzdur eminim her türlü oradan alacan. Sahtekarsa protesto et alma. 30 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    25 yıl marketlerde çalışmış bir emekli olarak yazıyorum, bu durum tamamen bir dalgınlık ve unutkanlıktan kaynaklanıyor, personel hatası, Nedenmi? Bir üründe fiyatlar değişecek ise bir gün öncesinden satın alma,muhasebe,idari bölüm, fiyat düzenlemesi yapar ve etiketleri basar, burada basılan etiketleri ya geceden o anki vardiya,yada sabahtan bir sonraki vardiya değiştirir, bu ise o bölüme bakan personel kim ise o değiştirir, mesela kasap,manav gelip o etiketi değiştirmez,haa yardımcı olabilir o ayrı, tabi bu personel işini takip etmezse etiketler varmı değişecek diye kontrol etmezse, yada etiketleri değiştirken gözden kaçırırsa, bu durum ortaya çıkıyor, bazende etiket basımı sırasında sistemsel hatadan basılmayan etiketler olabiliyor, burada patron yada sorumlular asla bilinçli bu hareketi yapmazlar,onlar bu hata karşısında zor duruma düşeceklerini çok iyi biliyor, Zamanında bende bu hataları çok yaptım, ama bu zamana kafar 2 maaş kadar toplamda fiyat farkı ödemiştirim, bir çok üründe fiyat farkları yüksek oluyor ve bu farkı o bölüme bakan personelden peşin kesiyorlar, kimse bu riske girmek istemez, bu durum o reyona bakan personelin sorumluluğundadır, 11 2 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    çalışan hatasıdır yoğunluğudur sıkıntı bumu sanki enflasyon yüksek bunlar normal olan şeyler 8 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kandırmak değil. Gözden kaçıyor. Yetişemiyorlar. İki kişiyle üç kişiyle marketi döndürmeye çalışıyor çocuklar. Kasaya mı yetişsin, sevkiyata mı etikete mi raflara mı bilgisayara mı telefona mı, mal kabule mi. Benim de alışverişte başıma geliyor. Bazen olgunlukla karşılıyorum. Kibarca söylüyorum.Kaç yüz çeşit ürün var. Bazısını değiştirmeyi unutabiliyorlar. Marketlerin hepsi böyle. Orda 16 lira da alsa şirketin kasasına gidiyor. 14.50 de olsa şirketin kasasına gidiyor. Çalışanın bi menfaati yok. 2 0 Yanıtla
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