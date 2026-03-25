Canbay\'dan Aleyna Kalaycıoğlu\'nun \'ayakçı\' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve saldırıyı gerçekleştiren Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 7'si tutuklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: AYAK İŞLERİNİ YAPTIRIRDI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyete verdiği ifadede 21 yaşındaki Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı olan Vahap Canbay aracılığı ile tanıdığını söyledi. Kundakçı'nın, Vahap Canbay'ın ayak işlerini yaptığını öne süren Kalaycıoğlu, "Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Samimiyetimiz de vardı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk" dedi.

CANBAY'DAN TEPKİ: KARDEŞİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Eski sevgilisi Canbay ise Kalaycıoğlu'nun ifadesinde sarf ettiği "Kundakçı'ya ayak işlerini yaptırırdı" sözlerine tepki gösterdi. "Kubilay Kaan Kundakçı'nın benim öz kardeşimden hiçbir farkı yok" diyen Canbay, sözlerine şu şekilde devam etti: Olaydan önce hep birlikte yemekteydik. Çocuğa ayakçı diyor. Allah'tan korkunuz yok mu sizin. O çocuk senin engelli kardeşini sırtında taşıdı. Gözlerimle hatırlıyorum yemin ediyorum sırtında taşıdı. Hiç mi ölüye saygınız yok? Bu çocuk düğünlerimize geldi, cenazelerimize geldi. Bu çocuk bizimle tatillerimize geldi. Bu çocuk seni aldı İstanbul'dan Fethiye'ye konsere götürdü tek başına. Bu ayakçılık değil, kardeşlik'