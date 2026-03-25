Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı

İzmir’de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokakta karşılaştığı bir kadının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten çıkarıldığını öne süren kadın, Sandal’a ağır sözlerle yüklendi.

Olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Sandal’ı sokakta gören bir kadın, kendisinin haksız yere işten çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi. Kadın, yaşadığı mağduriyeti dile getirirken, Sandal’a yönelik sert ifadeler kullandı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Tepki gösterdiği anları cep telefonuyla kaydeden kadın, “Sen benim ekmeğimle oynadın, 04 koduyla çıkardın. Bir tane kızım var, sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Allah belanı versin” sözleriyle dikkat çekti.

O anlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, kısa süreli gerginlik yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan olayla ilgili Serdar Sandal’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Olayın sosyal medyada da kısa sürede gündem olması bekleniyor.