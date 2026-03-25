Gözler yine Riyad\'da! İran\'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası

25.03.2026 21:15
İran Meclisi Başkanı Muhammed Galibaf'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Galibaf, "Bazı istihbarat bilgilerine göre, İran'ın düşmanları, bölgesel bir ülke tarafından desteklenerek adalarımızdan birini işgal etmeye hazırlanıyor. Tüm düşman hareketleri gözetimimiz altında." dedi. Galibaf'ın açıklamasıyla gözler bir kez daha, ABD'ye İran'a yönelik kara harekatı önerdiği iddia edilen Suudi Arabistan'a çevrildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf’tan bölgede tansiyonu yükselten bir iddia geldi. Bazı istihbarat verilerine dayandırdığı açıklamasında Galibaf, İran’ın düşmanlarının bölgesel bir ülkenin desteğiyle Körfez’deki adalarından birini işgal etmeye hazırlandığını öne sürdü. Tüm hareketliliği yakından takip ettiklerini belirten Galibaf, olası bir girişime karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.

"İRAN'IN DÜŞMANLARI, BİR ADAMIZI İŞGALE HAZIRLANIYOR"

Galibaf, "Bazı istihbarat bilgilerine göre, İran'ın düşmanları, bölgesel bir ülke tarafından desteklenerek adalarımızdan birini işgal etmeye hazırlanıyor. Tüm düşman hareketleri gözetimimiz altında. Eğer harekete geçerlerse, o ülkenin hayati altyapısı sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacaktır." dedi.

RİYAD'DAN ABD'YE KARA HAREKATI ÖNERİSİ İDDİASI

Bu açıklamalar, gözlerin yeniden İran’ın bölgesel rakiplerine çevrilmesine neden oldu. Uzmanlar, bu çıkışın Basra Körfezi’ndeki stratejik adalar üzerinde süregelen egemenlik tartışmalarını daha da derinleştirebileceğini belirtiyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın ABD'ye İran'a yönelik "kara harekatı" yapılmasını önerdiği iddia edilmişti. Ancak Riyad söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

TRUMP: SELMAN, BİZİMLE BİRLİKTE SAVAŞIYOR

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında “O bir savaşçı. Bu arada bizimle birlikte savaşıyor. Suudi Arabistan mükemmel bir performans sergiledi” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözlerinin, son dönemde Batı Asya’da artan gerilim ve özellikle İran merkezli gelişmeler bağlamında geldiği dikkat çekti. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyon, bölgedeki müttefik ülkelerin pozisyonunu daha da kritik hale getirirken, Suudi Arabistan’ın Washington’la paralel bir çizgide hareket etmesi öne çıkıyor.

KÜRESEL PETROL PİYASALARINDA DEPREM

Son haftalarda İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne yönelik sert mesajları ve enerji sevkiyatına ilişkin risklerin artması, küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişmeler, petrol ihracatında kilit rol oynayan Suudi Arabistan’ı doğrudan denklemin merkezine taşıdı.

ABD İLE KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDİYORLAR

Riyad yönetimi, hem bölgesel güvenlik hem de enerji arzının devamlılığı açısından ABD ile yakın koordinasyon içinde hareket ediyor. İran’ın bölgedeki etkisini dengelemeyi hedefleyen Suudi Arabistan, uzun süredir Yemen, Körfez güvenliği ve enerji hatlarının korunması gibi başlıklarda aktif rol üstleniyor.

