Çorum\'da nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde "06.06.2026" tarihi için nikah salonlarından randevu alan çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Çorum'da "06.06.2026" tarihinin özelliği ve akılda kalıcılığı sebebiyle çiftler evlenmek için bugünü seçti. Sungurlu Belediyesi Evlendirme Birimi'nden randevu alan çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Bugün için başvuru yapan 15 çift, Sungurlu Belediyesi Nikah Salonu'nda dünyaevine girmenin heyecanını yaşadı. Nikahları kıyılan çiftler, 06.06.2026 tarihinin akılda kalıcı olması sebebiyle bugünü tercih ettiklerini ifade etti.

Dünyaevine giren Melek Nergizci ve Samet Yemçi çifti, uzun süredir devam ettirdikleri ilişkilerini tamamına erdirmek için bugünü seçtiklerini ifade etti.

İlayda Yeşim Yangın ve Cemil Kervankıran çifti ise evlilik tarihlerinin özel bir günde olması için 06.06.2026 tarihini seçtiklerini ifade ettikleri dile getirdi. - ÇORUM