0W Football Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

0W Football Kulübü, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

2015 yılında kurulan ve 2022 Dünya Şampiyonluğuna iddialı aday olan 0W Football Kulübü, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Kulüp, Uludere ilçesinde Andaç köyüne bağlı Aslanlı Mahallesi'nde yardıma muhtaç olduğu belirlenen 30 aileye gıda kolisi dağıttı. Kulübün sağladığı desteklerle alınan yağ, pirinç, bulgur, salça, makarna ve bakliyat gibi temel gıda malzemelerinden hazırlanan koliler kulüp tarafından belirlenen ailelere teslim edildi.

Yardım desteği alan aileler, kulüp yöneticilerine teşekkür ettiği belirtildi. - ŞIRNAK