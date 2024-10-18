1. Kütahya Gastronomi Yarışması İlk Aşaması Başladı

Yerel

Kütahya Belediyesi tarafından şehrin mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen, 1. Kütahya Gastronomi Yarışması'nın ilk ayağı olan ön eleme turu büyük bir heyecanla başladı.

Kentin yöresel ürünleri ve gastronomi değerlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal güzelliklerinin tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması adına bu yıl ilki düzenlenen Kütahya Gastronomi Yarışması yetenekli yarışmacılar, seçkin jüri üyeleri, birbirinden değerli konuklar ve vatandaşlarımızı bir araya getirdi.

Lezzet dolu yarışmada, katılımcılar "Kütahya Yöresel Lezzetler Kategorisi" için alın teri dökerek tüm maharetlerini sergiledi. Hazırlanan enfes tabaklar jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

"Yerel Kültür Sanat ve Zanaat Günleri" ile iç içe gerçekleşen 1. Kütahya Gastronomi Yarışmaları etkinlik alanında, hem şehrimizin yöresel lezzetleri hem de sanatsal değerlerini yansıtan kıymetli el yapımı eserler yer aldı ve etkinlik sonunda sahne alarak birbirinden güzel parçaları vatandaşlar için seslendiren Nadir Akgün ve ekibi yarışmaya ayrı bir değer kattı.

Vatandaşlar yarışmanın heyecanına ortak olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi yönündeki isteklerini dile getirdi.

Yarışmada finalin yarın gerçekleştirileceği bildirildi. - KÜTAHYA