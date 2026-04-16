1 Mayıs 2026 Kutlaması Lüleburgaz'da - Son Dakika
1 Mayıs 2026 Kutlaması Lüleburgaz'da

16.04.2026 12:22
Edirne 1 Mayıs Platformu, 2026 kutlamalarını Lüleburgaz'da yapacaklarını duyurdu.

(EDİRNE) - Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2026 İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlayacağını açıkladı.

Edirne 1 Mayıs Platformu tarafından 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin DİSK binasında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da birlik ve beraberlik içinde işçinin, emekçinin bayramını kutlama çalışmalarını başlatmak üzere toplantı çağrısı yapmaya hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Türk-İş Genel Merkezinin verdiği bir karar ile konfederasyonun 1 Mayıs kutlamalarını Marmara bölgesi olarak Edirne'de yapma kararı aldığını ve bu karar sonrası yıllardır birlikte hareket ettiğimiz Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticilerinin maalesef platformumuzla iletişim kurmaya gerek bile duymadan, her yıl kutlama yaptığımız güzergah için tek başına başvuru yapmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz."

"Platformun diğer bileşenleri olarak kınıyoruz"

Edirne 1 Mayıs Platformu'nu hiçe sayarak genel merkezleri adına resmi izin ve işlemleri başlatan Türk-İş'e bağlı sendikaların Edirne İl Yöneticileri, Edirne'de yapılacak işçi ve emek örgütlerinin birlikte kutlama organizasyonunu iletişim kurma nezaketi bile göstermeye gerek duymadan bir oldubitti ile yok etmiştir. Kendilerinden hiç beklemediğimiz sınıf mücadelesinin anlamını kıran bu tarzı kınıyoruz. Platform üyeleri ve katılım birliği sağladığımız siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır tüm renklerimizle barış ve kardeşlik içinde kutladığımız 1 Mayıs etkinliğimizi bu yıl provakatif bir girişime mahal vermemek için Lüleburgaz'da yapma kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 1 Mayıs 2026 Kutlaması Lüleburgaz'da - Son Dakika

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
SON DAKİKA: 1 Mayıs 2026 Kutlaması Lüleburgaz'da - Son Dakika
