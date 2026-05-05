1 Mayıs'ta İnşaat İşçilerinin Çalışma Mücadelesi
1 Mayıs'ta İnşaat İşçilerinin Çalışma Mücadelesi

05.05.2026 22:52
Edirne'deki inşaat işçileri, 1 Mayıs'ta geçim sıkıntısı nedeniyle bayramda bile çalıştı.

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılırken, günlük yevmiye ile çalışan bazı inşaat işçileri ise evlerine ekmek götürebilmek için mesai yaptı. Edirne'de çalışan işçiler, geçim sıkıntısı nedeniyle bayram günü de iş başında olduklarını söyledi.

"Çalışmasak başka çaremiz yok"

İnşaat işçilerinden biri, 1 Mayıs'ta çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "İşçiyiz, emekçiyiz. Başka söyleyecek bir şey yok. Çalışmasak başka çaremiz yok. Devamlı çalışmak lazım" dedi.

"Bizim bayramımız iş olduğu gün"

Bir başka işçi ise meydanlara gitme imkanlarının olmadığını ifade ederek, "Biz maaşlı ya da sendikalı çalışanlar gibi değiliz. Bizim bayramımız iş olduğu gün. Yeter ki iş olsun, ekmek olsun" sözleriyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

"Çalışmadık mı açız"

İşçilerden Zafer isimli vatandaş da günlük kazançla geçindiklerini belirterek, "Bugün çalışmadık mı açız. Çocuğumuz bizden bir şey istediğinde cebimizde para olmayınca çok kötü oluyoruz. Bu yüzden çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

1 Mayıs'ta birçok kişi meydanlarda hak ararken, yevmiyeli çalışan işçiler ise yaşam mücadelesi için inşaatlarda mesai yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
