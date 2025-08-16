Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral atamaları kapsamında 1. Ordu Komutanlığında icra edilen Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › 1. Ordu'da Devir Teslim Töreni - Son Dakika
