1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe tarihinde ilk defa "Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali" gerçekleştiriyor. Dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.

İlçe tarihinde ilk kez yapılan Edebiyat ve Sanat Festivali'nin ardından bir ilke daha imza atan Esenyurt Belediyesi, "Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali" ile Esenyurtluları bir araya getiriyor. 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek festivale 16 ülke katılacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Esenyurt, festival boyunca renklerin, dillerin, kültür ve sanat gösterilerinin merkezi olacak. Festivalde kortej, dans gösterileri, konserler, el sanatları sergisi, atölyeler, geziler ve birçok farklı etkinlik yapılacak.

ESENYURT MÜZİĞE VE DANSA DOYACAK

Misafir dansçı gruplara 22 Haziran Çarşamba günü tekne turuyla boğazda gezi yaptırılacak. 23 Haziran Perşembe günü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve katılımcı ülkelerin dansçıları, yöresel kıyafetleriyle üstü açık otobüsle caddeleri gezerek Esenyurtluları festivale davet edecek. Bando eşliğinde yapılacak olan kortejin ardından Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne gösterileri ve şarkıcı Aydilge'nin konseriyle festivalin açılışı gerçekleşecek.

Festivalde sahne alacak dansçı gruplar Cumhuriyet Yürüyüş Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Necmettin Erbakan Parkı'nın yanı sıra kentteki toplu konut sitelerinin bahçelerinde de sergileyecekleri gösterilerle Esenyurtlu vatandaşlarla buluşacak.

Dört gün boyunca devam edecek olan festivalde 'Anadolu Ateşi' de özel dans gösterisi yapacak. Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festival, 'Moğollar' konseri ile kapanış yapacak.