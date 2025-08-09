10 Bin Poşet Çöp Toplayan Öğretim Üyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

10 Bin Poşet Çöp Toplayan Öğretim Üyesi

10 Bin Poşet Çöp Toplayan Öğretim Üyesi
09.08.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, 6 yılda 10 bin poşet çöp toplayarak çevre temizliğine dikkat çekiyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre farkındalığı çalışmaları kapsamında doğadan 6 yılda 10 bin poşet çöp topladı.

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla boş zamanlarında çöp toplama etkinlikleri düzenliyor. Yaklaşık 6 yıldır etkinliklerini sürdüren Sevilmiş, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 'Bu ülkeye çöpünü götürecek kadar saygı duy', 'Yol kenarları çöp değildir' ifadelerinin yer aldığı levhaları Karaman- Mersin Kara yolu üzerinde yol kenarlarına yerleştiren Sevilmiş, araçlardan yol kenarlarına atılmış çöpleri toplayıp doğayı temizliyor.

"6 yılda 10 bin poşet çöp topladık"

Çevreye ve doğaya olan sevgisiyle tanınan Sevilmiş, "Gönüllü olarak 6 yıldır doğadan çöp topluyorum. 6 yılda yaklaşık 10 bin poşet çöp topladık. Binlerce ağaç diktik, binlercesini budadık. 100 bine yakın tohumu toprakla buluşturduk. Bunun gibi birçok farkındalık çalışması yapmaya çalışıyorum" dedi.

"150 metrekarede 400'den fazla şişe çıktı"

Yaptığı farkındalık etkinliği hakkında konuşan Sevilmiş, "Bugün burada 'Yol kenarları çöp tenekesi değildir' sloganıyla farkındalık çalışması yapıyorum. Tabelalara 'Yol kenarları çöp tenekesi değildir', 'Çöpünü çöpe götürecek kadar bu ülkeye saygı duy' gibi 10 farklı yazı yazdırdım ve yol kenarlarına yerleştirdim ardından toplama yaptım. 150 metrekare alanda yaklaşık 400'ün üzerinde şişe çıktı. Üstün körü toplama yapmama rağmen böyle bir pisletilme söz konusu. Ciddi bir yoğunluk var. Bir buçuk, iki saat burada kaldım. Yoldan yaklaşık 100'ün üzerinde araba geçtiğini düşünüyorum. İnsanların bu tabelaları okumasını sağlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştım. Umarım birilerini etkilemişimdir."

Sevilmiş, her insanın senede 2.2 kilogram çöp topladığı senaryoda dünyada çöp problemin kalmayacağını belirterek, "Bir insan 2.2 kilogram çöpü 5 dakikada toplar. Kirlenmemiş bir metrekare temiz toprağımız yok. Emin olun, kana kana içebileceğimiz bir bardak suyumuz yok. Analiz edin, kesinlikle içerisinde mikroplastik çıkar. Bunların sebebi de yol kenarlarına, suların içine, ovalarımıza attığımız çöpler. Ülkeme ve toplumumuza genel çağrım; atmayalım, attırmayalım. Çocuklarımıza çöp dağları bırakmayalım. Gelin bu ülkeyi ve bu şehri beraber temiz kılalım. Mahalle temizse şehir temizdir. Şehir temizse ülke temizdir" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

karaman, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Bin Poşet Çöp Toplayan Öğretim Üyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi
Aşk tatiline vize engeli Serenay Sarıkaya tek başına Fransa’ya uçtu Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu
Yok böyle talihsizlik Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı Yok böyle talihsizlik! Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı
Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm Rezidansta vurulmuş halde bulundu Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm! Rezidansta vurulmuş halde bulundu
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
11:47
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
11:44
Türkiye’de bir ilk Mersin’de belediye otobüslerinde “gittiğin yere kadar öde“ dönemi
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi
11:43
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:32
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı Mahkemeden İbrahim Tatlıses’i sevindiren karar
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'i sevindiren karar
11:32
Fiyatı 50 bin lira Sipariş veren 1 yıl bekliyor
Fiyatı 50 bin lira! Sipariş veren 1 yıl bekliyor
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:21
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
11:19
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
11:18
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 10:50:26. #7.13#
SON DAKİKA: 10 Bin Poşet Çöp Toplayan Öğretim Üyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.