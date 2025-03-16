10 Gündür Habersiz Olunan Fotoğrafçı Balkonunda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Yerel

10 Gündür Habersiz Olunan Fotoğrafçı Balkonunda Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan fotoğrafçı İsmail Pul, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Uzun süredir dışarı çıkmayan Pul'un cansız bedeni, itfaiye merdiveni yardımıyla ulaşılan balkonda bulundu.

16.03.2025 16:57
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10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı evinin balkonunda ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken İsmail'in Pul'un cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'dan 10 gündür haber alamadıklarını, telefonlarına bakmadığını, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Gündür Habersiz Olunan Fotoğrafçı Balkonunda Ölü Bulundu - Son Dakika

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