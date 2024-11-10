10 Kasım Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri Erzurum\'da Gerçekleştirildi

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10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına Erzurum'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sabah Havuzbaşı kent meydanında Atatürk anıtına çelen sunumunun ardından saatle 09.05'i gösterirken siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk'ü Anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki tören ile devam etti.

Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler, siyesi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM