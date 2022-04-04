10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor

04.04.2022 11:11
10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu aralıksız ve ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 7-15 yaş aralığında binlerce çocuk değişik branşlarda deneyimli eğitmenler nezaretinde eğitim alıyor.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu aralıksız ve ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 7-15 yaş aralığında binlerce çocuk değişik branşlarda deneyimli eğitmenler nezaretinde eğitim alıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyeye ait 10 tesiste ve 11 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında binlerce çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Spora çok büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmemeleri için en önemli etkenlerden birisi spordur. Bizde bu anlamda güzel işler gerçekleştirirken olumlu tepkiler alıyoruz. Kurslarımızdaki sporcu sayımız da her geçen gün artmakta. Eğitim alan çocuklarımızın gelecekte önemli birey haline gelmesine katkı koymak bizleri son derece mutlu edecektir" dedi.

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik, tenis, muay thai, tekvando, satranç kick boks ve wushu kurslar gerçekleşirildiği tesisler şunlar:

Emre Gönlüşen Spor Kompleksi, Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi, Bahçeşehir Spor Kompleksi, Ali Aydoğan Tesisleri, Akkapı Tenis Kortu, Gürselpaşa Halı Saha Tesisleri, Gürselpaşa Tenis Kortu, Füze Selami Spor Tesisleri, Gülbahçesi Bilgi Evi, Küçükdikili Kapalı Semt Pazarı. - ADANA

10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor
10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor
10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor
10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor

YORUMLAR
500
Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisin operasyonunda intihara kalkıştı Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisin operasyonunda intihara kalkıştı Seyhan'da iftar sofrası kuruldu Seyhan'da iftar sofrası kuruldu Norveçli tenisçiler Antalya'da kamp yapıyor Norveçli tenisçiler Antalya'da kamp yapıyor

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Tenis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: 10 tesiste 11 branşta ücretsiz kurslar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement