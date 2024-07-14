10 yaşındaki küçük yetenek resimleriyle dikkat çekiyor

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Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "10 yaşındaki küçük yetenek yaptığı resimlerle kendine hayran bırakıyor" başlığıyla İhlas Haber Ajansında resim yeteneği ile haberlere konu olan Aziz Mahmut Hüdai Demirhan ile bir araya geldi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'un yer aldığı buluşmada 10 yaşındaki Aziz Mahmut Hüdai Demirhan'ın çizdiği resimleri inceleyen Koçan, daha çok kendi hikayesine uygun resimler çizmesi gerektiğini söyledi.

Hüdai'nin internet ortamında etkilendiğini ve birçok resmini orada gördüklerinden hareketle çizdiğini söyleyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Fakat bazı resimler kendini ele veriyor. Evet bu resimler çocuğun hayal dünyasını ve yeteneğini ön plana çıkaran resimler. Böyle devam etmesi lazım. Annesini, babasını, köyünü, yaşadığı çevreyi çizmesi lazım. veya hayatından kesitler çizmesi lazım" dedi.

Demirhan'ın özel bir tarafının olduğunu, çevresinde yaşananların ona sıradan gelebileceğini söyleyen Koçan, "Bu durum onun çok fazla zeki olduğunu gösteriyor. Yetenek eğer doğru bir şekilde yönlendirilirse doğru ve güzel şeyler ortaya çıkarır" şeklinde konuştu.

Oğlunun içine kapanık olduğunu, evden dışarı çıkmadığını söyleyen anne Esra Demirhan'a önerilerde bulunan Prof. Koçan, "Sıradanlık sıkabilir yine diyorum ama 10 yaşındaki bir çocuk arkadaşları ile bolca vakit geçirmelidir. Arkadaşları ile oynasın, yarışsın, küssün, barışsın" diye konuştu.

Aileye önerilerde bulunan Prof. Koçan, Hüdai'nin çizimlerini takip edeceğini, kendisine kaynak kitaplar da hediye edeceğini ve onu Baksı Müzesi'nde gerçekleşecek ilk etkinlikte ağırlayacağını aktardı. Anneye iletişim bilgilerini veren Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Hüdai'nin çizdiği tüm resimleri görmek istediğini belirtti.

Anne Esra Demirhan da Koçan'a vakit ayırdığı için teşekkür ederek, oğlu Aziz Mahmut Hüdai'nın, Koçan'ın yönlendirmesiyle resim yeteneğini geliştirebileceğini söyleyerek, kendisine teşekkür etti. - BAYBURT