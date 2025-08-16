10 Yaşındaki Ümit, Başarılarıyla Dikkat Çekti

Hatay'da yaşayan 10 yaşındaki Ümit Keçik, Türkiye'de katıldığı matematik ve bilim yarışmasında 1. olurken Tayland'da düzenlenen olimpiyatlarda üçüncülük elde etti. Ailesi tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen Keçik, günde bir kitap okuyarak gelişimini sürdürüyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye'de düzenlenen bilgi yarışmasında 1. olarak Tayland'da düzenlenen matematik ve bilim olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Ailesi tarafından sağlanan desteklerle Tayland'a giden ve SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasına katılan Keçik, dünya üçüncüsü olma başarısı elde etti. Elde ettiği başarısıyla ailesini gururlandıran Keçik'in hedefiyse Harvard'da eğitim almak.

"Günlük bir kitap bitiriyorum, çoğunlukla bilim kitapları okuyorum"

Kazandığı derecelerle gurur duyan Ümit Keçik, Tayland'da düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu ifade ederek "Dünya genelinde yapılan fen ve matematik olimpiyatıydı. Bana göre kolaydı. Biyoloji, kimya ve astronomi vardı. Bu dersleri Türkiye'de hiç görmedim ama yine de Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü oldum. Tayland'a gidip sınava girdim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Uzayla ilgili roketler tasarlamıştım. Üç tane dev roketin geçişlerle birbirine bağlanıp atmosferden çıktıktan sonra dalgalarıyla uzayda süzülmesini düşündüm. Harvard'da okumak istiyorum. Günlük bir kitap bitiriyorum, çoğunlukla bilim kitapları okuyorum. Türkiye'deki sınavı 15 dakikada, dünya finalindeki sınavı ise 28 dakikada tamamladım. İki sınavda da 90 dakika süre verilmişti. Ayrıca herpetolog, yani amfibi ve sürüngen bilimcisi olmak istiyorum" dedi.

"Hiç telefon ya da tablet vermedim, hep kitaplara yönlendirdim"

Başarı karşısında gözleri dolan anne Nurhan Keçik, "Ümit'in annesi olmak harika bir şey. Ümit anlatılacak değil, yaşanacak bir çocuk. Çok ilginç gözlem yeteneği ve bilgiye sahip. Bizim eğitim sürecimiz daha ben hamileyken başladı. Hamilelikte ona şarkılar ve ninniler söyledim. Doğduğunda iki aylıkken kitap yapraklarını kendi çevirmeye başladı. Hiç telefon ya da tablet vermedim, hep kitaplara yönlendirdim. En çok dinozorları ve uzayı sevdi. Fizik, kimya ve biyolojiye ilgisi büyüdü. Tayland'a gitmek için çok çabaladık, bir ay boyunca uğraştık. Ben köy okulunda okudum, imkansızlıklar içinde büyüdüm. İki yıl öğretmenimiz olmadı, üç sınıf bir arada okuduk. O yüzden kendi çocuklarıma sahip olamadığım tüm imkanları sunmaya söz verdim. İki çocuğumun da ayrı odası ve kitaplığı var. Hayallerine ulaşmaları için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Kazanacağına emindim ama Türkiye birincisi olması beni de şaşırttı"

Oğlunun başarısını değerlendiren baba Ercüment Keçik, "Ümit doğduğundan beri bizi şaşırtan bir çocuk. Çok araştırmacı, bunun en büyük sebebi annesi. Daha anne karnındayken evladımıza kitaplar okunması çocuğu yönlendirdi. Kazanacağına emindim ama Türkiye birincisi olması beni de şaşırttı. Ardından Tayland daveti geldiğinde araştırdım, dünya genelinde bir yarışma olduğunu öğrendim. Türkiye'de başarı kazandıysa orada da şansımızı deneyelim dedik. En azından o ortamı yaşasın istedik. Sonuna kadar arkasındayım ve destekçisiyim. Kendi imanlarımızla gönderdik, çok şükür" şeklinde konuştu. - HATAY