100 Yıllık Vasiyet: Semerkand Kurultayı - Son Dakika
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100 Yıllık Vasiyet: Semerkand Kurultayı

100 Yıllık Vasiyet: Semerkand Kurultayı
05.06.2026 12:44
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Semerkand'da düzenlenen kurultay, 1926'daki kararı 100 yıl sonra hayata geçirdi.

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nda alınan, ancak hayata geçirilemeyen Semerkant kararı, 100 yıl sonra gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle '100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı' düzenlendi. Program, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, 5-6 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Bir asırlık karar hayata geçti

1926 yılında Bakü'de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı'nda bir sonraki toplantının Semerkant'ta yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle bu karar uygulanamamıştı. Türkoloji çevrelerinde '100 yıllık vasiyet' olarak anılan karar, aradan geçen bir asrın ardından yerine getirildi.

Türk dünyasının ortak geleceği konuşuldu

Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya'dan akademisyenlerin katıldığı kurultayda; ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin geleceği, kültürel iş birlikleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri ele alındı.

Kurultayın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Semerkant'ta gerçekleşen buluşmanın yalnızca geçmişe verilen bir sözün yerine getirilmesi olmadığını belirterek, Türkoloji çalışmalarının dijital çağın imkanlarıyla yeniden şekillendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kalıcı iş birliği mesajı

İki gün süren kurultay boyunca gerçekleştirilen 15 oturumda, Türk dünyasının ortak kültürel hafızası ve bilimsel iş birliği imkanları değerlendirildi. Sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak akademik dünyaya kazandırılacağı bildirildi.

Türkoloji alanında yeni iş birliklerine zemin hazırlayan kurultay, yüz yıl önce ortaya konulan ortak vizyonun günümüz şartlarında yeniden yorumlanması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 100 Yıllık Vasiyet: Semerkand Kurultayı - Son Dakika

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