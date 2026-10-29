103 yaşındaki Kore gazisi Uzun, Trabzon Üniversitesi öğrencilerine anılarını anlattı - Son Dakika
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103 yaşındaki Kore gazisi Uzun, Trabzon Üniversitesi öğrencilerine anılarını anlattı

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103 yaşındaki Kore gazisi Uzun, Trabzon Üniversitesi öğrencilerine anılarını anlattı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, 103 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun'u ziyaret etti. Uzun, 'Bugün olsa yine giderim' derken akademisyenler buluşmanın gençler için pedagojik değerini vurguladı.

Türkiye'nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Trabzon Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Çakıcı ve öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyarette Uzun, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Kore'ye müdahalesinin üzerinden 75 yıl geçtiğini hatırlatan Uzun, "Bugün olsa yine giderim" dedi. Silah arkadaşlarıyla yürüttüğü mücadeleyi ve Komutanı Tahsin Yazıcı ile yaşadığı anıları hiç unutamadığını söyleyen Uzun, savaş yıllarına ilişkin hatıralarını gençlerle paylaştı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, gençlerin gazi Pirağa Uzun ile henüz hayattayken bir araya gelme fırsatı yakalamasının pedagojik açıdan çok değerli olduğunu ifade etti. Kuşaklar arası bilinç aktarımında kahraman bir Türk gazisinin anılarını birinci ağızdan dinlemenin, gençlerde oluşması beklenen milli ve manevi duyguları harekete geçirdiğini belirten Yılmaz, üniversite olarak bu tür girişimlerin süreceğini kaydetti.

Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Çakıcı ise gaziyle bir arada olmanın tarihçilik esasları açısından bulunmaz bir fırsat olduğunu vurguladı. Çakıcı, gazinin tüm beyanlarının kendileri için belge niteliği taşıdığını söyledi.

Gazi Pirağa Uzun'un oğlu Şerif Uzun da özellikle Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleriyle birlikte babasına gösterilen ilginin arttığını, Güney Kore'nin ise gaziye olan teveccühünün her dönemde çok yoğun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
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