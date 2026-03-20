106 Yaşındaki Dudu Candan: Yaşayan Tarih
106 Yaşındaki Dudu Candan: Yaşayan Tarih

20.03.2026 09:30
Efir köyünde yaşayan Dudu Candan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tanıklık eden bir tarih sembolü.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ederek adeta yaşayan bir tarih olarak dikkat çekiyor.

1920 yılında dünyaya gelen Candan, VI. Mehmed döneminde doğdu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 2. Dünya Savaşı'nı gören Candan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarına da tanıklık etti.

Asırlık ömrünü Simav'daki köyünde sürdüren Dudu Candan, uzun yaşamın sırrını ise sade bir yaşam tarzına bağlıyor. Az yemek yediğini belirten Candan, "Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" ifadelerini kullandı.

51 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Candan, hayatını evladıyla birlikte sürdürdüğünü belirterek, "Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri 15 günde bir gelip temizlik yapıyor, çamaşırlarımı yıkıyor. 65 yaş aylığım da geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Efir Köyü Muhtarı Salim Koç ise Dudu Candan'ı düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirterek, "Her ay mutlaka ziyaret ederim. Yaşlılık aylığını da ben teslim ediyorum. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Dudu Teyzemiz bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

3 çocuk ve 11 torun sahibi olan Dudu Candan'ın torununun torununu da gördüğü öğrenilirken, Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak biliniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

