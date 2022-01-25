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11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi - Son Dakika

11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi

25.01.2022 12:25
11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde başlattığı altyapı çalışmaları sayesinde 11 mahallenin içmesuyu sorununu uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturacak projede sona geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde başlattığı altyapı çalışmaları sayesinde 11 mahallenin içmesuyu sorununu uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturacak projede sona geldi. Çalışmalar kapsamında bölgeye 19 bin metrelik yeni içmesuyu hattı ile 3 adet içmesuyu deposu kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını her geçen gün yeni projelerle genişletmeye devam ediyor. Serdivan ilçesinde başlatılan çalışmalar ile bölgeye yetersiz gelen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi. Çalışmalar kapsamında 19 bin metrelik içmesuyu hattı yenilenen bölgeye aynı zamanda 2 adet 100 metreküplük bir adet 400 metreküplük içmesuyu deposu kazandırıldı. Bu kapsamda Yukarıdereköy, Çubuklu, Dağyoncalı, Reşadiye, Meşeli, Mahmudiye, Kızılcıklı, Beşevler, Selahiye, Kuruçeşme ve Uzunköy mahallelerinin altyapı hatları Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde 2050 yılına kadar garanti altına alındı.

Bölgeye kazandırılan yeni hat ve su depolarıyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin farklı noktalarında sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız ile Sakarya'nın gelişimine yakışır güçlü altyapı ağımızı her bölgemize götürüyoruz. Şehrimizin gelecek nüfus potansiyelini de düşündüğümüz çalışmalarımız sayesinde çalışmaları tamamladığımız mahallelerimizin altyapısı geleceğe hazır hale geliyor. Yenilenen hatlar sayesinde kayıp ve kaçağı da minimum seviyeye indirerek bu konudaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. 19 kilometrelik yeni hattın ve su depolarının bölge halkına ve Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi
11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi
11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi
11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Serdivan, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi - Son Dakika


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