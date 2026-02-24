111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık

111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık
24.02.2026 17:06  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

57. Piyade Alayı'nın Tekirdağ'dan Çanakkale Cephesi'ne uğurlanışının 111. yıl dönümünde düzenlenen anma programında, kahraman şehitler dualar ve temsili törenlerle yad edildi.

57. Piyade Alayı'nın Tekirdağ'dan Çanakkale Cephesi'ne uğurlanışının 111. yıl dönümünde düzenlenen anma programında, kahraman şehitler dualar ve temsili törenlerle yad edildi.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen program, alayın 1915 yılında Çanakkale'ye doğru yola çıktığı noktalardan biri olan Yarçeşme Barakaları'nda başladı. Saat 12.00'de düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, öğrenciler, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ellerinde Türk bayraklarıyla sessiz bir kortej oluşturdu. Yürüyüş boyunca şehitler için dualar edilirken, alayın cepheye gidişindeki kararlılık ve fedakarlık bir kez daha hatırlandı.

Anma programı kapsamında saat 14.00'te Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, saat 14.30'da Rumeli İskelesi'nde düzenlenen temsili uğurlama töreniyle devam etti. Dönemin asker kıyafetleri giydirilen Mehmetçikler, "Elli Yedinci Alay" isimli feribota binerek dualar eşliğinde limandan ayrıldı. Çanakkale'ye doğru sembolik olarak hareket eden feribot, 57. Alay'ın 111 yıl önceki yolculuğunu bir kez daha hafızalara taşıdı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da tekneleriyle denizde kortej oluşturarak uğurlamaya eşlik etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Şubat 1915 tarihinde 57. Piyade Alayı'nı kurmakla görevlendirildiğini belirterek, alayın burada yaklaşık 22 gün eğitim aldıktan sonra 24 Şubat 1915'te Gelibolu'ya hareket ettiğini ifade etti. Soytürk, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın vatandaşlar ve kurumların yoğun katılımıyla anlamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Anma programı, yapılan dualar ve edilen temennilerin ardından sona erdi.

Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve il protokolü katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tekirdağ, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık - Son Dakika

Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:35:15. #.0.5#
SON DAKİKA: 111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.