111 yıl sonra aynı ruh, aynı kararlılık

57. Piyade Alayı'nın Tekirdağ'dan Çanakkale Cephesi'ne uğurlanışının 111. yıl dönümünde düzenlenen anma programında, kahraman şehitler dualar ve temsili törenlerle yad edildi.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen program, alayın 1915 yılında Çanakkale'ye doğru yola çıktığı noktalardan biri olan Yarçeşme Barakaları'nda başladı. Saat 12.00'de düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, öğrenciler, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ellerinde Türk bayraklarıyla sessiz bir kortej oluşturdu. Yürüyüş boyunca şehitler için dualar edilirken, alayın cepheye gidişindeki kararlılık ve fedakarlık bir kez daha hatırlandı.

Anma programı kapsamında saat 14.00'te Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, saat 14.30'da Rumeli İskelesi'nde düzenlenen temsili uğurlama töreniyle devam etti. Dönemin asker kıyafetleri giydirilen Mehmetçikler, "Elli Yedinci Alay" isimli feribota binerek dualar eşliğinde limandan ayrıldı. Çanakkale'ye doğru sembolik olarak hareket eden feribot, 57. Alay'ın 111 yıl önceki yolculuğunu bir kez daha hafızalara taşıdı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da tekneleriyle denizde kortej oluşturarak uğurlamaya eşlik etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Şubat 1915 tarihinde 57. Piyade Alayı'nı kurmakla görevlendirildiğini belirterek, alayın burada yaklaşık 22 gün eğitim aldıktan sonra 24 Şubat 1915'te Gelibolu'ya hareket ettiğini ifade etti. Soytürk, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın vatandaşlar ve kurumların yoğun katılımıyla anlamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Anma programı, yapılan dualar ve edilen temennilerin ardından sona erdi.

Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve il protokolü katıldı. - TEKİRDAĞ