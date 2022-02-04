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111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler - Son Dakika

111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler

04.02.2022 13:12
111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler

Düzce'de 111 yıldır devam eden kandil geleneği Regaip kandilinde de devam etti.

Düzce'de 111 yıldır devam eden kandil geleneği Regaip kandilinde de devam etti. Akşam namazında Koçyazı Mahallesi Camiinde bir araya gelen vatandaşlar namaz sonrasında evlerinden getirdikleri etli pilavları cemaatle birlikte yediler.

Düzce'de 111 yıldır devam eden gelenek Regaip Kandilinde de devam etti. Akşam namazı için camiye gelen mahalle sakinleri yanlarında evlerinde hazırladıkları etli pilavları da getirdiler. Akşam namazını cemaatle kılan vatandaşlar namaz sonrasında cami içine serdikleri örtülerin üzerinde pilava birlikte kaşık salladılar.

Gelenek ile ilgili bilgiler veren Mahalle Muhtarı İsmet Mısır; "Mahallemizin büyükleri tarafından 111 yıl önce yokluk dönemlerinde paylaşımı artırmak için kandil gecelerinde hep birlikte camide pilav yeme geleneği başlatmışlar. Bu gelenek sadece kandil gecelerine has olarak yapılıyor. Biz büyüklerimizden gördüğümüz bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için yapıyoruz. Bu sene de 111.'ncisini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Geleneğe göre kandil gecelerinde Düzce merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi Camiinde vatandaşlar akşam namazı için camiye gelirken evlerinde yaptıkları pilavları da getiriyorlar. Akşam namazının ardından ise cami içine serdikleri örtülerin üzerine evden getirdikleri pilavları koyarak cemaatle birlikte pilavları yiyorlar. - DÜZCE

111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler
111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler

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Koçyazı, kandil, Namaz, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 111 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiler - Son Dakika


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