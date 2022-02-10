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112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor

10.02.2022 20:28

112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyorERZİNCAN 112 Acil Sağlık ekipleri kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen kırsalda hastaların imdadına yetişiyor.

112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor

ERZİNCAN 112 Acil Sağlık ekipleri kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen kırsalda hastaların imdadına yetişiyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzuluk köyünden gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler köy yolunun kapalı olduğunu fark edince durumu özel idare ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat uğraşı sonucu köy yolunun açılmasıyla ambulans yoluna devam etti. Prostat hastası olan 66 yaşında ki Recep G. sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

'Sahada, kesintisiz sağlık hizmeti'

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik sahada, tüm birimleriyle kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Bu zorlu kış şartlarında tüm sağlık birimlerimizle kesintisiz sağlık hizmeti sunmak için sahadayız. Hem pandemide mücadele hem de birinci ve ikinci basamaktaki sağlık birimlerimizle kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Pandemi ile alakalı zorlu kış şartlarına rağmen çağrı merkezimize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. Aşı için ve pozitif hastaların filyasyonu için gece gündüz demeden saha da arkadaşlarımız çaba gösteriyor. 112 birimlerimizle, UMKE ekiplerimizle, aşı ve filyasyon ekiplerimizle birlikte aralıksız mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza en etkin sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Sahada ki tüm ekibime verdikleri mücadeleden ötürü teşekkürlerimiz sunuyorum" diye konuştu.

112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor
112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor
112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor

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Refahiye, Erzincan, kar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 112 Acil Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastalara ulaşıyor - Son Dakika


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