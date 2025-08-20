115 Yaşındaki Fatma Tekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yerel

115 Yaşındaki Fatma Tekin Hayatını Kaybetti

115 Yaşındaki Fatma Tekin Hayatını Kaybetti
20.08.2025 09:18
Şemdinli'de 'Asırlık Çınar' olarak bilinen Fatma Tekin'in vefatı, ailesini ve köyü yasa boğdu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çevresinde 'Asırlık Çınar' olarak bilinen 115 yaşındaki Fatma Tekin hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yaşayan ve köyün adeta yaşayan hafızası olan 115 yaşındaki Fatma Tekin'in vefatı ailesini ve tüm köyü yasa boğdu. Faruk Tekin, annesinin vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Annem 115 yaşlarındaydı. Babamı kaybettikten sonra 11 çocuğunu tek başına büyüttü. Vefat edene kadar aklı yerindeydi, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyordu. İki gün önce hastaneye götürdük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı" dedi.

Tekin'in cenazesi, Altınsu köyü mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Nüfus kayıtlarına göre 1930 doğumlu olan Fatma Tekin, hayattayken sık sık gerçek yaşının kimliğindekinden yaklaşık 20 yaş daha büyük olduğunu dile getiriyordu. O yıllardaki nüfus kayıtlarının yanlış tutulduğunu anlatan Tekin, "Ben kimliğimi aldığımda 20 yaşlarındaydım" demişti. 7'si erkek olmak üzere 11 çocuk annesi olan Tekin, 1984 yılında eşini hac ibadeti sırasında kaybettikten sonra çocuklarının sorumluluğunu tek başına üstlendi. Ziyarete gelenlerin eski günlere dair anlattığı hikayeleri ve söylediği türküleri dinlemekten büyük keyif aldığı Fatma Tekin, köyün adeta hafızası gibiydi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

