12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi - Son Dakika
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12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi

10.05.2022 12:08
12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'e bağlı 12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'e bağlı 12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İl genel ve belediye meclis üyeleriyle partililerin de olduğu ziyaretlerde Başkan V. Subaşı köy sakinlerinin hıdrellez sevincini paylaştı. Baharın habercisi hıdrellezin yardımlaşma ve paylaşmadaki önemini hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Merkez İlçe Başkanımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ve partililerle birlikte köylerimizi ziyaret ederek, hıdrellez coşkusunu yaşadık. Hıdrellezin birlik ve beraberlikteki yerini bir kez daha görmüş olduk. Yapılan ikramlar ve çalışmalarda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleriyle sohbet ederek çay içen Başkan V. Subaşı, köylülerin talep ve görüşlerini dinledi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden köy muhtarları ve köy sakinleri de Başkan V. Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi
12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi
12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi
12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi

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Münir Karaloğlu, Hıdrellez, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 12 köyün hıdrellez etkinliğine katılarak halkla bir araya geldi - Son Dakika


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