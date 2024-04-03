Osmaniye\'de Şehitler ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye 12'nci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şehitleri aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
İftar programına Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İdare Mahkemesi Başkanı Emine Ünsat, Vali Yardımcıları Aziz Onur Aydın ve Yunus Emre Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Şehitlerimizin Aileleri, Gazilerimiz ve Aileleri katıldı. İftar programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından dua okundu.
12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten'in Suriye harekat alanında görevine devam etmesi nedeniyle programa katılamadığını söyleyen 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, "Şehitler Diyarı Yiğit Osmaniye'mizde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Asırlardır, hep beraber, bir arada al bayrağımızın altında yaşadığımız Aziz Vatanımız, başta Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz olmak üzere atalarımızın ortaya koyduğu emsalsiz gayret ve fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiştir. Türkiye; köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline gelmiştir. Şehit ve Gazilerimize olan vefa borcumuzu, ancak onların taşıdığı şanlı sancağı, gururla daha ileriye taşıyarak ödeyebiliriz. Şehit ve Gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk cesaret ve fedakarlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynaklarıdır. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi ve depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, Kahraman Gazilerimize, Şehit ve Gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Bugün Garnizon Komutanımızın davetiyle bir iftarda daha bir arada bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu Ramazanda ilk iftarımızı 18 Mart Şehitler Gününde yaptık. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, dualarımızı bu mübarek günde inşallah kabul eylesin. Sizler Kahraman Şehitlerimizin yakınları bizler için en kıymetli hazine, en kıymetli değer, hakkı asla ödenemez değerlerdir. Canını ortaya koymuş, kahramanca savaşmış, vatanı uğrunda hiç tereddüt etmemiş, hep gurur duyacağımız Şanlı Gazilerimiz iftarımıza geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazanınız hayırlı olsun. Allah, Kadir Gecesine ve Bayrama kavuşmayı nasip etsin. Daha nice bayramlara kavuşmanızı diliyor, şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE
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