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12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı

28.01.2022 12:04
12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman'ın Sincik Belediyesi hastalanan yaşlı adam için 12 saat karla mücadele etti.

Adıyaman'ın Sincik Belediyesi hastalanan yaşlı adam için 12 saat karla mücadele etti.

Sincik ilçesine bağlı Zeynelaslan Mahallesi'nde Yusuf Aktan isimli vatandaşın hasta olduğu bildirildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahallenin yolu kapalı olduğu için Sincik Belediyesi ekipleri yol açma çalışmasına başladı. İş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yolda 12 saatlik bir çalışma ile hastaya ulaştı.

Sincik Belediyesine ait servis aracına alınan hasta, iş makinesinin peşinden Sincik ilçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı

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Adıyaman, Sincik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Saatlik çalışmayla yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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