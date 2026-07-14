12. Yargı Paketi TBMM'de Görüşülmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12. Yargı Paketi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

14.07.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk adalet sisteminde değişiklikler ve aile sorumluluğunu güçlendiren düzenlemeler dahil.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlandı. Teklifle çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, aile sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital risklere karşı daha etkin koruma sağlanması hedefleniyor.

Teklif kapsamında 7 ayrı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemeyle çocukların ağır suçlara karışmasının önlenmesi, tekrar suç işleme riskinin azaltılması ve ailelerin bakım ile gözetim yükümlülüğünün artırılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce dile getirdiği, "'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz, aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Ben de aynı kanaatteyim" değerlendirmesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerle çocuk adalet sisteminde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Teklife göre, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklar açısından Türk Ceza Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda uygulanacak yaptırımlar artırılırken, hakimlere somut olayın özelliklerine göre daha geniş takdir yetkisi tanınacak.

Paketin dikkat çeken başlıklarından biri de aile sorumluluğunun güçlendirilmesi oldu. Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim ve destek yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımların artırılması planlanırken, çocuğun ağır suç işlemesine yol açan ihmal durumlarında ebeveynlere verilecek cezaların da artırılması öngörülüyor.

Düzenlemeler yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmıyor. Ceza sorumluluğu bulunmayan adli süreçteki çocuklar için sosyal hizmet, kitap okuma, kütüphane çalışmaları, çevre temizliği, dijital risklerden korunma ve bağımlılıkla mücadele gibi yönlendirme tedbirleri uygulanacak. Böylece çocukların yeniden suça yönelmelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Teklifte çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere yönelik yeni koruma tedbirleri de yer alıyor. Zararlı içerikler, bağımlılık oluşturan platformlar ve suça yönlendirebilecek dijital temaslara karşı çocukların korunması hedeflenirken, bağımlılık ya da ruhsal sorunlar nedeniyle kendisi veya çevresi için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar için hızlı tedavi ve acil koruma süreçleri öngörülüyor.

Çocuk adalet sisteminde kullanılan terminolojinin de değiştirilmesi planlanıyor. Mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesinin kullanılması öngörülüyor. Bu değişiklikle çocuğun üstün yararını esas alan, etiketleyici değil koruyucu bir yaklaşımın benimsenmesi amaçlanıyor.

Paket kapsamında çocuklara bıçak ve kesici alet satışına yönelik yeni yasaklar da getiriliyor. Ruhsatlı işyerleri dışında satış ve sergileme yasaklanırken, 18 yaşından küçüklere bu tür aletlerin satılması, satın alınması veya taşınması halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişilere hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu alınmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin iadesi nedeni sayılacak. Böylece çocukların aile yapısı, eğitim durumu, sosyal çevresi ve ihtiyaçlarının yargılama sürecinde daha etkin şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocuklar meselesinin toplumun en hassas konularından biri olduğunu belirterek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz. Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık var. Bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 12. Yargı Paketi TBMM'de Görüşülmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:59:16. #7.13#
SON DAKİKA: 12. Yargı Paketi TBMM'de Görüşülmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.