Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 2 ve 3'üncü hafta müsabakaları geride kalırken, gol yemeden 3 haftada 32 gol atan 1299 Bilecikspor Kulübü dikkatleri üzerine çekti.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda hafta içi ve hafta sonu oynana müsabakalarda 2 ve 3'üncü hafta geride kaldı. A Grubu'nda ligin ikinci haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor'u 11-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1969 Bilecikspor Kulübü karşısında 3-1 sahadan galip ayrıldı. Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 5-0'lık skorla yendi. Geçtiğimiz Cumartesi günü oynana 3'üncü hafta müsabakalarında 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 10-0'lık skorla geçerken, Vezirhanspor kendi evinde Söğütspor'u 4-0 yendi. 1969 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitraspor'a 8-0 yenilirken, 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

1299 Bilecikspor Kulübü Kalesini gole kapattı

Bu sonuçlar sonrası ligin 3'üncü haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kalesini gole kapatırken, fileleri 32 kez havalandırdı. 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliği koruyan 1299 Bilecikspor Kulübü'nü aynı puanla Vitraspor, 4 puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor takip etti. Ligin 4'üncü haftasında Cumartesi günü Vitraspor- Bilecik Gençlerbirliği Spor, pazar günü ise, Söğütspor-1299 Bilecikspor Kulübü ve Vezirhanspor- Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda kıyasıya mücadele

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin ikinci haftasında Osmaneli derbisinde Osmanelispor, Lefke Birlikspor'a 9-0 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor karşısında 5-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. 5 takımlı grupta ligin ikinci haftasını BFA BAy geçti. Ligin 3'üncü haftasında Bozüyük Gücüspor kendi evinde Osmanelispor'u 8-0'lık skorla yenerken,BFA zorlu maçta 4 Eylülspor karşısında 3-0 kazanması bildi. Ligin üçüncü haftasını Lefke Birlikspor BAY geçti. Ligin 4'üncü haftasında Cumartesi günü Lefke Birlikspor-Bozüyük Gücüspor, pazar günü Osmanelispor-BFA karşı karşıya gelecek. Bu haftayı ise, 4 Eylülspor BAY geçecek.