Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde Fide Dağıtımı Yaptı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde Fide Dağıtımı Yaptı

Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri\'nde Fide Dağıtımı Yaptı

Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde toprakla uğraşan vatandaşlar için fide dağıtımı yapıldı. Hak sahibi 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtılırken Başkan Ataç, 'Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek. Onlar bu huzuru yaşarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız' dedi.

09.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:35
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Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde toprakla uğraşan vatandaşlar için fide dağıtımı yapıldı. Hak sahibi 374 kişiye 13 bin 90 adet fide dağıtılırken Başkan Ataç, "Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek. Onlar bu huzuru yaşarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül, Mustafa Mansız, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde gerçekleşen fide dağıtımı çerçevesinde her hak sahibine 8 çeşit olmak üzere toplam 35'er adet fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, dolmalık biber, kabak kekik ve çilek fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların verimli bir sezon geçirmesini diledi.

"Vatandaşımız Gönüllü Bahçelerini çok seviyor"

Başkan Ataç, hak sahipleri ile sohbet edip yaptıkları bahçe çalışmaları hakkında bilgi alırken, "Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçelerimiz de bizim için çok değerli bir proje ve Eskişehirli hemşehrilerimizin yoğun talebi var. Vatandaşımız Gönüllü Bahçeleri'ni çok seviyor. Gönüllü Bahçeleri'nden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 metrekarelik 4 adet Gönüllü Bahçemizden 158 engelli, 186 emekli, 17 gazi, 6 gazi yakını ve 7 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de 4 Gönüllü Bahçemizde 374 kullanıcıya 13 bin 90 adet fidenin teslimini yaptık. Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek. Onlar bu huzuru yaşarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız. Bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da fideleri almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan dağıtıma Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri'nde Fide Dağıtımı Yaptı - Son Dakika

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