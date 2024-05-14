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13 yaşındaki Spina bifida hastası çocuğun, akülü araç sevinci yürekleri ısıttı

BOLU - Bolu Engelliler ve Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, akülü araç ihtiyacı olan ve Mudurnu ilçesinde ikamet eden spina bifida hastası 13 yaşındaki Melih Yılmaz'a, akülü engelli aracı ulaştırdı. 7'nci sınıfa giden Yılmaz'ın akülü araç sevinci yürekleri ısıttı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Melih Yılmaz'a doğuştan Spina bifida (Ayrık Omurga Hastalığı) teşhisi konuldu. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren ve belden aşağısını hareket ettiremeyen 13 yaşındaki Yılmaz'ın, akülü araç ihtiyacını tespit eden Bolu Engelliler ve Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Ulaş, Mudurnu ilçesine geldi. Akülü araç hediyesiyle gelen dernek üyeleri Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ile 7'nci sınıf öğrencisinin akülü aracını teslim etti. Akülü aracına kavuşan Melih Yılmaz'ın sevinci yürekleri ısıttı.

Bolu Engelliler Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Ulaş, "Melih kardeşimizin aracını teslim ettik. Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Daha nice engelli çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.