138 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Kadın Yakalandı - Son Dakika
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138 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Kadın Yakalandı

Kırıkkale'de 103 farklı hırsızlık suçundan hüküm giymiş ve toplamda 138 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda E.G. isimli kadın gözaltına alındı. Firari kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

27.06.2024 14:38
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138 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 103 farklı "hırsızlı suçundan hakkında 138 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 103 farklı mekandan yaptığı hırsızlık sebebiyle aranması bulunan E.G. isimli kadın gözaltına alındı. Hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari kadın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 138 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Kadın Yakalandı - Son Dakika

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