14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı

14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi\'nin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Aile, gençlerin suça yönelmesine neden olan unsurlara dikkat çekerek, başka gençlerin kaybolmaması gerektiği mesajını verdi.

10.02.2025 18:06  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy pazarında sözlü tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İtalyan şef Danilo Zanna, aile yakınları, akrabaları ve 14 yaşındaki gencin arkadaşları katıldı. Oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Yasemin Akıncılar ve baba Andrea Minguzzi taziyeleri kabul etti.

"Bir Ahmet kaybettik ama başka Ahmetler kaybolmasın"

Cenazeye katılan Kaykay Federasyonu Milli Takımı antrenörlerinden Tuncay Koçal, "14 yaşında pırlanta gibi bir gencimizi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi gençlerimizi teşvik eden birçok unsur var. Suç işledikçe daha çok statü kazanmaları, bazılarının suçluyu öven videolarının sonucu diye düşünüyorum. Bunun son olmasını istiyoruz. Ahmet çok iyi bir kaykaycıydı. Bayağı emek isteyen bir iş bu. Üç dil bildiğini biliyorum. Çok özel bir çocuğu kaybettik diyebilirim. Biz bir Ahmet kaybettik ama başka Ahmetler kaybolmasın. Özellikle sentetik uyuşturucular, internette suçluyu öven videolar gibi şeylerin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet'i öldüren zanlının arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da tepki gösteren Koçal, "Suçun işlendiği gün çocuğun arkadaşlarının paylaştığı sosyal medya postlarını gösterdiler. 'Eline sağlık', 'Arkandayız'. Bunları paylaşabilmeleri bile çok aşağılıkça. Bunları bir şekilde engellemek lazım. Hep olanlar iyilere oluyor" şeklinde konuştu.

"O gün elindeki kaykayı bulamadık henüz ama inşallah bulacağız"

Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı Berk Demir, sürekli birlikte kaykay yaptıklarını anlatarak, "Beraber kaykay yapardık, birlikte yemek yerdik. Dosttuk gerçekten. Kaykay hobisiydi. O gün de elinde kaykay vardı. O kaykayı bulamadık. İnşallah bulacağız. O kaykay bizim için de çok değerli. Ahmet iyi bir arkadaştı bizim için" dedi.

Minguzzi ailesinin komşusu bir kadın ise, "Çok iyi bir çocuktu. Saygısızlığı olmayan bir çocuktu. 'Teyze sen de kalabilir miyim?' derdi. Hep benim evimde kalırdı. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası cenaze arabasına taşındı. Bu sırada anne Yasemin Akıncılar'ın son kez tabuta sarılarak öptüğü görüldü. 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akıncılar, istanbul, Politika, Kadıköy, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.