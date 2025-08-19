14 Yaşındaki Nisa\'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında yaşayan 14 yalındaki kız çocuğunun kendi imkanlarıyla öğrendiği kemanı bir virtüöz gibi çalması görenleri kendisine hayran bıraktı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Nisa Karaçizmeli, yerel müzisyen olan babası Ramazan Karaçizmeli'nin desteğiyle küçük yaşta keman çalmayı öğrendi. Herhangi bir eğitim almadan keman çalan kızın mücadelesi Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dikkatini çekti. Küçük kıza destek olan Başkan Gülpınar, Büyükşehir Belediyesinin konservatuar kursuna kayıt olmasını sağladı. Kursta 4 ay teknik eğitim alan Nisa, girdiği sınavda başarı elde ederek güzel sanatlar lisesini kazandı. Kemanı adete bir virtüöz gibi çalan kız, müzik öğretmeni olup kendisi gibi eğitim alma imkanı olmayan çocuklara yardımcı istediğini söyledi.

Kursu ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Nisa kızımız Urfa'ya biraz uzak mesafeden gidip geliyor ama burada ailenin teşviki çok önemli. Bizim değerli hocalarımızın, öğretmenlerimizin gözetiminde güzel bir şekilde bu eğitimi alıyorlar. Eminimki onlar da bu hizmetten, bu eğitimden memnunlar. İnşallah yolları, bahtları açık olsun diyorum. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Nisa kızımız da gerçekten çok başarılı. Bize kısa bir parça çaldı" dedi.

"Müziği çok seviyorum"

Babasının müzisyen, annesinin ise kuaför olduğunu söyleyen Nisa Karaçizmeli, "Yaslıca köyünde yaşıyoruz. Müziği çok seviyorum. Müzik kulağım var. Babam küçükken Büyükşehir Belediyesinin kurslarına gitmeyi çok istiyordu ama gidemedi. Onun yerine ben gittim. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buralara kadar geldim. Müziği çok seviyorum. Hocalarım sayesinde güzel sanatlar lisesini kazandım" ifadelerini kullandı.

"Ben gerçekleştiremedim ama kızım gerçekleştirdi"

Kendi dönemlerinde şartlar elverişli olmadığı için hayallerini gerçekleştiremediğini söyleyen Nisa'nın babası Ramazan Karaçizmeli ise, kızının kursa giderek hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti. - ŞANLIURFA