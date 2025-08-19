14 Yaşındaki Nisa'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

14 Yaşındaki Nisa'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü

14 Yaşındaki Nisa\'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü
19.08.2025 17:55  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Nisa Karaçizmeli, kendi imkanlarıyla öğrendiği keman çalma yeteneğiyle hayranlık uyandırdı. Başkan Gülpınar'ın desteğiyle konservatuar kursuna katılan Nisa, başarılı bir şekilde güzel sanatlar lisesini kazandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında yaşayan 14 yalındaki kız çocuğunun kendi imkanlarıyla öğrendiği kemanı bir virtüöz gibi çalması görenleri kendisine hayran bıraktı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Nisa Karaçizmeli, yerel müzisyen olan babası Ramazan Karaçizmeli'nin desteğiyle küçük yaşta keman çalmayı öğrendi. Herhangi bir eğitim almadan keman çalan kızın mücadelesi Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dikkatini çekti. Küçük kıza destek olan Başkan Gülpınar, Büyükşehir Belediyesinin konservatuar kursuna kayıt olmasını sağladı. Kursta 4 ay teknik eğitim alan Nisa, girdiği sınavda başarı elde ederek güzel sanatlar lisesini kazandı. Kemanı adete bir virtüöz gibi çalan kız, müzik öğretmeni olup kendisi gibi eğitim alma imkanı olmayan çocuklara yardımcı istediğini söyledi.

Kursu ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Nisa kızımız Urfa'ya biraz uzak mesafeden gidip geliyor ama burada ailenin teşviki çok önemli. Bizim değerli hocalarımızın, öğretmenlerimizin gözetiminde güzel bir şekilde bu eğitimi alıyorlar. Eminimki onlar da bu hizmetten, bu eğitimden memnunlar. İnşallah yolları, bahtları açık olsun diyorum. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Nisa kızımız da gerçekten çok başarılı. Bize kısa bir parça çaldı" dedi.

"Müziği çok seviyorum"

Babasının müzisyen, annesinin ise kuaför olduğunu söyleyen Nisa Karaçizmeli, "Yaslıca köyünde yaşıyoruz. Müziği çok seviyorum. Müzik kulağım var. Babam küçükken Büyükşehir Belediyesinin kurslarına gitmeyi çok istiyordu ama gidemedi. Onun yerine ben gittim. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buralara kadar geldim. Müziği çok seviyorum. Hocalarım sayesinde güzel sanatlar lisesini kazandım" ifadelerini kullandı.

"Ben gerçekleştiremedim ama kızım gerçekleştirdi"

Kendi dönemlerinde şartlar elverişli olmadığı için hayallerini gerçekleştiremediğini söyleyen Nisa'nın babası Ramazan Karaçizmeli ise, kızının kursa giderek hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gülpınar, Bozova, Kültür, Eğitim, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14 Yaşındaki Nisa'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:16:30. #7.13#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Nisa'nın Keman Başarısı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.