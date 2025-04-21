15. Kestel Kitap Günleri Fuarı Öğrenci Akınına Uğradı - Son Dakika
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Yerel

15. Kestel Kitap Günleri Fuarı Öğrenci Akınına Uğradı

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Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kitap Günleri Fuarı, binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 40 yazar ve 20 stantla kitap severlere kapılarını açan fuar, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

21.04.2025 15:39  Güncelleme: 15:48
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Öğrenciler o fuara akın etti

BURSA - Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kitap Günleri Fuarı adeta öğrenci akınına uğradı. Kestel'in farklı okullarından binlerce öğrenci kitaplar ve yazarlarla buluştu.

Kestel Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı Kestel Kent Meydan'ında kapılarını açtı. 15'ncisi düzenlenen Kestel Kitap Fuarında, 40 yazar ve 20 stantla kitap severlerle buluştu. 27 Nisan'a kadar 6 gün süreyle sabah saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak olan fuarda kitap satışları sunulurken çeşitli söyleşi ve imza etkinlikleri de düzenlenecek. Gerçekleşen 15. Kitap Günleri Fuarı açılışına katılanlar arasında Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekili, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve kitapseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol,15'incisi düzenlenen Kestel Kitap Fuarı açılışımızda sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum ve onun heyecanını yaşıyoruz dedi. Erol, "Sevdamız Kestel, sevdamız kitap diyerek başladığımız bu yolculukta, medeniyetlerin temeli olan bilgiyi okumakla bulduğumuzu biliyoruz. Kitaplar bizleri düşünmeye, anlamaya ve gelişmeye davet eder. Amacımız, bu davete icabet ederken kitapları vazgeçilmez bir parçamız haline getirmeye vesile olabilmek ve dijital çağın hızlı akışında kitaplara ruhumuzu dinlendirme fırsatı oluşturabilmektir. Kitaplarımızda Kestel Belediyesi olarak bu anlamlı buluşmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"40 yazar 24 stand ile hizmet verecek"

Her yaştan katılımcının yeni bir yazarla tanışmasını ve yeni dünyalar keşfetmesini diliyorum diye ifade eden Erol," Umarım bu fuar hepimize yeni ufuklar açar ve kendimizi daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunar. Bugün 15'incisini düzenliyoruz fakat bu seneki kitap fuarımız, vizyonumuza yakışır bir şekilde Kestel Meydanı'mızda sizlere hizmet edecek. 40 yakın yazarımız sizlerle buluşacak. 24 adet standımız burada sizlere hizmet verecek. 52 yayın eviyle burada temsil edecek" diye ifade etti.

"Kumbaralar ile kitaplarına kavuşacaklar"

Kestel'deki 37 yerel yazar ile kitapseverlerin buluşacağını dile getiren Erol, "Biliyorsunuz, tüm okullarımızda ortaokul ve ilkokul öğrencilerimize on bin adet kumbara dağıtmıştık geçtiğimiz ay. Kitap fuarımızın açılışına bir ay önceden start vermiştik. Çocuklarımız o kumbaralarını doldurdular inşallah. Bu 21-27 Nisan tarihlerinde burada misafir edeceğiz ve kumbaralarına doldurdukları paralarla inşallah kitaplarına da kavuşmuş olacaklar. Bu arada Kestel'deki yerel yazar ve şairlerimizden 37 arkadaşımız da bir hafta boyunca halkımızla bir araya gelip imza etkinliklerine katılacaklar" dedi.

Oku diyen, oku emriyle başlayan bir inancın, kalem, kılıçtan üstündür ilkesine dayanan derin bir medeniyetin mensuplarıyız diyen Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, "Medeniyetimizin hamuru ilimle, irfanla, kitapla, bilimle mayalanmıştır. Bizlere düşen görev, bu derin medeniyetimizi daha üst seviyelere çıkarmaktır. ve bu kitap sevgisini, kitap aşkını bu değerli öğrencilerimize aşılamaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15. Kestel Kitap Günleri Fuarı Öğrenci Akınına Uğradı - Son Dakika

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