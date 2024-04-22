15 kilometre yürüdüler, zirvenin keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Yerel

15 kilometre yürüdüler, zirvenin keyfini çıkardılar

Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Ekibi, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Cancur Mezrasına yaptıkları hafta sonu yürüyüşünde 15 kilometre yol kat etti. Yürüyüş grubu, zorlu ve dik olan Cancur Mezrası'na doğru ilerlerken Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Ayvalı Barajı'nın muhteşem manzarasını seyretme fırsatı buldu. Katılımcılar güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

22.04.2024 20:30
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15 kilometre yürüdüler, zirvenin keyfini çıkardılar

ERZURUM - Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Ekibi hafta sonu yürüyüşlerini Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi Cancur Mezrasına gerçekleştirdiler.

Sabah erken saatlerde araçlarla Uzundere Çağlayan Mahallesi'ne giden 17 kişilik ekip, zorlu ve bir o kadarda dik olan Cancur Mezrası'na doğru yürüdü.

Yürüyüş grubu, Uzundere Çağlayan Mahallesi'nde 1150 rakımdan başladıkları yürüyüşlerini 2400 rakımda sonlandırdı. Katılımcılar gidiş-dönüş 15 kilometre olan yürüyüşte zirvede muhteşem manzaranın keyfini çıkardı. Tortum Gölünü, Tortum Şelalesi'ni ve Ayvalı Barajı'nı zirveden doyasıya seyrettiler.

Erzurum Yürüyüş Grubundan Ekrem Kadıoğlu, "Bugün Erzurum ve Oltu yürüyüş grubu olarak, Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi ile Cancor Mezrası arasında 15 kilometre yol yürüdük. Zirvede çok güzel manzara seyrettik. Buralara yılda birkaç sefer geliyoruz. Her gelişimizde farklı güzelliklerle karşılaşıyoruz" dedi.

Oltu Doğa Severler Yürüyüş Grubundan Emre Kızıltan ise, "Erzurum Yürüyüş Grubu ile Uzundere ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün 10 kilometresinde yemek molası verdik. Zirvede manzara muhteşemdi. Bir tarafta Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi bir tarafta Ayvalı Barajı, eşsiz güzel manzaralar eşliğinde mola verdik ve dinlendik. Güzel bir gün geçirdik. Yürüyüşümüze katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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