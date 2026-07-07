15 Temmuz Anma Programı Toplantısı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programlarının hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının hazırlık süreci, program takvimi ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 15 Temmuz ruhunun birlik ve beraberlik içerisinde yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak yazdığı destanın 10. yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programlarının aynı ruh ve hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vali Varol, hazırlık sürecine katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda, anma programlarının planlanan takvim doğrultusunda, ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde gerçekleştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN