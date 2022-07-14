15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz - Son Dakika
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15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz

14.07.2022 11:28
15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 17.00-00.00 saatleri arasında tramvay ve halk arasında turuncu otobüs olarak adlandırılan belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verme kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 17.00-00.00 saatleri arasında tramvay ve halk arasında turuncu otobüs olarak adlandırılan belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verme kararı aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma programına katılmak isteyen Gazi şehirli vatandaşların ulaşımı için alınan karardan yararlanmak isteyen vatandaşlar "Gaziantep Kart" larını okutarak ücretsiz seyahat edebilecekler.

Program belirlendi

Anma etkinlikleri saat 19.15 İstasyon Meydanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gezisiyle başlayacak. Etkinliklerin yapılacağı meydana doğru kortej yürüyüşüyle sürecek program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 20.10'da yapılacak açılışla sürecek, Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda yapılacak Ömer Faruk Elmas'ın kum sanatı gösterisi de etkinliklerde yer alacak.

Kuran-ı Kerim Tilaveti, duaların okunması, sinevizyon gösterileriyle sürecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de yayınlanacak hitaplarıyla sürecek.

Büyükşehir'den Osman Öztunç konseri

Çeşitli kurumların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı yarışmalarında dereceye girenler için yapılacak ödül töreninin ardından saat 21.40'ta Osman Öztunç Konseri düzenlenecek. Programda müftülük görevlilerinin okuyacağı ilahiler ve selalar etkinliklere eşlik edecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar saat 17.00 sonrası ücretsiz - Son Dakika
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