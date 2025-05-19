15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği\'nden \'terörsüz Türkiye\' sürecine destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 'terörsüz Türkiye' sürecine destek

verdiklerini belirterek, "Anadolu coğrafyası, bin yıldır Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla birliğin ve beraberliğin toprağı olmuştur" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anadolu coğrafyasının bin yıldır Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla birliğin ve beraberliğin toprağı olduğunu belirterek, aynı kıbleye dönen, aynı sofrada ekmeği bölüşen, aynı siperlerde omuz omuza şehit düşen bir milletin evlatları olduğunu söyledi. Gündüz, kardeşliğin etnik kökenle değil, imanla, vicdanla, bin yıllık ortak kaderle yoğrulduğunu ifade ederek, "Türk ile Kürt, bu milletin iki can damarından biridir. Biri diğerinden ayrı düşünülemez, biri olmadan bu büyük milletin yürüyüşü tamamlanamaz. Ne zaman ki bu kardeşliği bozmak istediler, ne zaman ki bizi birbirimize düşürmek istediler, her defasında başaramadılar. Çünkü biz biliyoruz ki Türk de biziz, Kürt de biziz; vatan da bizim, bayrak da bizim. Bugün bu kardeşliğin daha güçlü şekilde hissedildiği, yaraların sarıldığı, ihmalin ve inkarın değil kucaklaşmanın hüküm sürdüğü yeni bir dönem yaşıyoruz. Bu iklimin mimarı, milletin sesine kulak veren, doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini kucaklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Cumhurbaşkanımız yıllarca görmezden gelinen, ötelenen, dışlanan tüm toplumsal kesimleri dinlemiş, anlamış, çözüm üretmiş ve kardeşliğin önünü açmıştır" diyen Gündüz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Terör örgütlerinin istismar ettiği alanları kapatmış, kardeşliği sabote eden tüm tuzaklara karşı dimdik durmuş, 'Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir' diyerek milletin vicdanında yankı bulan bir siyaset yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız sayesinde Kürt kardeşlerimiz artık devletine daha güçlü bağlarla sarılmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü oyunun karşısında dimdik duran bir millet iradesi oluşmuştur. Terör değil kardeşlik kazanmış, ayrılık değil bir bütün olarak millet olmak ön plana çıkmıştır. Bugün terör örgütlerinin ve onları destekleyen karanlık odakların hedefinde olan bu kardeşlik, bu ülkenin en güçlü hazinesidir. İşte bu yüzden birliğimize kastedenlere inat buradan bir kez daha haykırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen milli birlik ve beraberlik anlayışı sayesinde Türkiye artık eski Türkiye değildir. Hep birlikte daha güçlü, daha huzurlu, daha adil bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bizler de bu kadim coğrafyada yaşayan evlatlar olarak bu kardeşliğin bekçisi, bu vatanın sadık hizmetkarları olmaya devam edeceğiz." - DİYARBAKIR