15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

14.07.2022 16:18
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mersin'de bazı belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin'de bazı belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fetöcü hainlere karşı o gece Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara, sokaklara inen kahramanlarımız, darbecilere ve onların destekçilerine unutamayacakları bir ders vermiştir" dedi. Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir ihanetle karşılaştığını vurgulayan Gültak; "FETÖ mensupları, o gün cumhuriyetimizin temel değerlerine, milli irademize, birliğimize ve kardeşliğimize karşı giriştikleri bu hain saldırı ile ülkemize diz çöktürmek istedi. Ancak, o tarihi gecede ülkemizin dört bir yanında demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık için meydanlara inen kahramanlarımız, darbecilere ve onların destekçilerine unutamayacakları bir ders ve yanıt vermiştir" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise 15 Temmuz gününün, tarihe altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde aziz Türk milleti, vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiş, demokrasimize kast edenlere karşı imanıyla, cesaretiyle, milli iradeyle destan yazmıştır" diye konuştu. "Vatanımız ve bayrağımız söz konusuysa bizler millet olmaktan da öte tek yürek ve tek vücut oluruz" diyen Yılmaz, şöyle devam etti; "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, canı pahasına demokrasiye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, milli birliğimizin de perçinlendiği bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet, Türk milleti çok büyük bir millettir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe de 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi karşısında Türk milletinin destansı bir irade gösterdiğini ifade etti. Bundan sonra, kahraman Türk milletinin iradesi karşısında hiçbir güç unsurunun durmaya cesaret edemeyeceğini belirten Tepe, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi erkeğiyle, kadınıyla, genci ve yaşlısıyla hemen herkes ülkenin istiklali için uçakların, tankların, kurşunların karşısına geçerek hainlere gereken dersi verdi. Bu destansı direniş ve irade milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşlik duygularının asla bozulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu" dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise Türk milletinin tarihin en eski dönemlerinden beri devletine, milletine, tarihine, demokrasisine, inancına sahip çıkmış onurlu bir millet olduğunu ifade ederek, "Tüm dünya 15 Temmuz günü görmüştür ki, Türkiye Cumhuriyetinde hakimiyet milletindir. Hiçbir güç bu şerefli gerçeği değiştirmeye muktedir olamayacaktır. Bir ülkenin geleceği eğitimli vatandaşlarıyla şekillenir. Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil inançlı, imanlı, eğitimli gençliğidir. Darbeyle işgal teşebbüsü imanlı bir milletin gücü karşısında başarısız olmaya mahkumdur. Kişiliğini ve hayatını tek bir görüşe veya düşünceye teslim etmiş, aklını ve vicdanını bir düşünceye rehin bırakmış herkes büyük bir yanılgı içindedir. Halkımız artık bu çirkin ve karanlık zihniyete teslim olamayacak kadar demokratik, bilinçli ve duyarlıdır. Biz, 15 Temmuz gecesi bunu gördük, yaşadık" diye konuştu. - MERSİN

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Başkan Akay: 'Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir' Başkan Akay: 'Acı ama şanlı bir hatırası olan bu gece Türk tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir' Basınımız büyük görev üstlendi Basınımız büyük görev üstlendi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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