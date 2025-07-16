15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Gecesi Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma gecesi düzenledi. Hüzün ve gururun bir arada yaşandığı programda Bahçelievler Belediyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu halk kahramandır, 15 Temmuz bir destandır." dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma gecesi düzenlendi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, çok sayıda vatandaş ve gaziler katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Gecede konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz'un milletin iman gücüyle yazdığı bir zafer destanı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı, "İman dolu yürekler şehadete yürüdü. Hainlerin gözlerini o an korku bürüdü. Bu halk bir kahramandır, bu sözü unuttular. Canları pahasına vatanı korudular. 15 Temmuz Destanı, Demokrasi Zaferi olarak tüm dünyaya gösterdi ki; Türk milleti gerektiğinde şehadet şerbetini düşünmeden içer. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün hem hüzünlüyüz hem gururluyuz. 253 şehidimiz, yaklaşık 3 bin gazimiz var. Ama aynı zamanda sevinçliyiz; çünkü o hain kalkışma başarıya ulaşamadı."

Gecede konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ise 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, derin bir işgal provası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi, "Resmi kayıtlarda bir darbe girişimi olarak geçen 15 Temmuz, aslında kendi içimizden çıkan 'evlatlar' üzerinden yürütülmeye çalışılan bir iç savaş ve işgal provasıydı" ifadelerini kullandı.

Anma programında ayrıca 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi, şiir dinletisi ve fotoğraf sergisi de yer aldı. Duygusal anların yaşandığı gece, katılımcılara uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı. - İSTANBUL