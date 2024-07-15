15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Kırşehir\'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kırşehir'li şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz şehidi Gökhan Yıldırım'ın Kaman ilçesi Kargın Yenice Köyündeki kabri, şehit Ayhan Keleş'in Kaman Kurancılı Kasabası'ndaki kabri şehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Kırşehir protokolü ziyarette dua edip şehitlerin aileleriyle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Mete Buhara'nın yanı sıra şehit aileleri, il protokolü ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen şehitlik ziyareti programında şehitler dualarla anıldı. Şehit Aileleri ziyareti sonrasında "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi gezildi. - KIRŞEHİR