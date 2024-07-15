15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kırşehir'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kırşehir'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Kırşehir\'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kırşehir'de şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Kaman ilçesinde bulunan Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in kabirleri şehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Ziyarette dua edilerek şehitlerin aileleriyle bir araya gelindi. Ayrıca, şehitlik ziyareti sonrasında 'Milletin Zaferi' temalı fotoğraf sergisi gezildi.

15.07.2024 16:48
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kırşehir'li şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz şehidi Gökhan Yıldırım'ın Kaman ilçesi Kargın Yenice Köyündeki kabri, şehit Ayhan Keleş'in Kaman Kurancılı Kasabası'ndaki kabri şehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Kırşehir protokolü ziyarette dua edip şehitlerin aileleriyle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Mete Buhara'nın yanı sıra şehit aileleri, il protokolü ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen şehitlik ziyareti programında şehitler dualarla anıldı. Şehit Aileleri ziyareti sonrasında "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi gezildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kırşehir, Kaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kırşehir'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kırşehir'de Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi - Son Dakika
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